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В Тюменской области ждут инвесторов для производства сапропеля

Экономика, 12:03 21 июня 2022

Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

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В Тюменской области ждут инвесторов для производства сапропеля. Объем балансовых запасов этого природного сырья оценивается в 4,65 млн кубометров, а прогнозных – 500 млн кубометров.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.

"В настоящее время добычей сапропеля, а также его переработкой и поставкой к потребителям конечного продукта, занимаются три предприятия региона", - уточнили в ведомстве.

Вместе с тем для изучения и разработки недр выдано пять лицензий. Исследование потенциала месторождений сапропеля проводится на озере Сундукуль-З Нижнетавдинского района и озере Дубровном Юргинского района.

Отметим, что в настоящий момент идет прием заявок по аукционам на предоставление права пользования участками недр местного значения. Предприниматели смогут организовать добычу сапропеля, песка, супеси, глины и суглинка на участках в Тобольском и Нижнетавдинском районах.

Кроме того, в ближайшее время на аукцион выставят еще шесть участков в Нижнетавдинском и Тюменском районах: озеро Шаткуль, участки - Каткульский, Картымский-1 и 2, Елейский, Арталинский-2.

Напомним, сапропель используется не только в сельском хозяйстве: из него делают мази, крема и гели для медицины, в нефтяной сфере применяют средства для рекультивации загрязненных земель, изготовленные на его основе.

Оксана Корнеенкова

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# импортозамещение , инвестиции , разработка , сапропель

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