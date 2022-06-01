В Ишиме школьница набрала на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам

| Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ | Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Ишимская выпускница школы № 12 Асель Исалимова сдала на 100 баллов сразу два предмета Единого государственного экзамена: русский язык и историю. Еще две 11-классницы заработали по 100 баллов на экзамене по русскому языку – это Софья Земляных из лицея им. Е. Лукьянец и Дарья Гультяева из школы № 31.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

Он уточнил, что в городе оканчивают школу 460 11-классников. Борис Долженко пригласил всех ребят на общегородской выпускной вечер, который начнется 29 июня в 19 часов в Фестивальном парке Ишима. Будущих абитуриентов ждет интересная программа, концерт и дискотека и, кроме того, традиционный вальс выпускников. На праздник приедут приглашенные гости, кто, пока держится в секрете.

Инна Кондрашкина