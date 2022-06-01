Выступить в усадьбе Колокольниковых предлагают творческим тюменцам

| Фото: группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте | Фото: группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте

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Показать творческие способности и выступить на территории старинной купеческой усадьбы Колокольниковых (ул. Республики, 18, 20) приглашают жителей Тюмени. Цикл мероприятий в музее откроет вокальная группа Stereo-focus 25 июня в 17 часов.

Stereo-focus — коллектив студентов Тюменского колледжа искусств, призеры XXI молодежных Дельфийских игр России. Они исполнят известные произведения и авторские композиции. Участие во встрече - по записи по телефону: +7 (3452) 46-49-63.

Выступить на летней творческой площадке музея-усадьбы приглашают всех желающих, для этого нужно написать в сообщения группы музея ВКонтакте.