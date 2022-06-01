Артисты Свердловской музкомедии приглашают тюменцев на мюзикл "Декабристы"

| Фото: Свердловский музтеатр | Фото: Свердловский музтеатр

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Мюзикл "Декабристы" представят артисты Свердловской музкомедии в Тюмени в ДК "Нефтяник" 1 июля. Спектакль покажут в рамках музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", сообщает региональный департамент культуры.

Зрители смогут оценить масштабные декорации, погрузиться в атмосферу заснеженного Петербурга. Добавим, по словам актеров мюзикла, с момента первого показа в декабре 2016 года его отыграли уже 52 раза.

Начало постановки - в 19 часов.