В Тобольске в День города на концерте выступят более 40 коллективов
| Фото: из сообщества "Администрация города Тюмени" во ВКонтакте (архив)
Более 40 коллективов пригласили выступить на концерте "Тобольск многонациональный" на Красной площади в День города, 25 июня.
"Выступят артисты центра сибирско-татарской культуры Тобольска, исполнители из Тюмени, ДНК "Строитель". Будем ждать в гости артистов из Тобольского района", – сказал директор центра сибирско-татарской культуры Тобольска Вильдан Якупов.
Выступление пройдет с 16 часов до 19 часов 30 минут. Концерт посвящен Году культурного наследия народов России.
Возрастное ограничение: 0+.