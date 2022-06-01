В Тобольске в День города на концерте выступят более 40 коллективов

| Фото: из сообщества "Администрация города Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Администрация города Тюмени" во ВКонтакте (архив)

Более 40 коллективов пригласили выступить на концерте "Тобольск многонациональный" на Красной площади в День города, 25 июня.

"Выступят артисты центра сибирско-татарской культуры Тобольска, исполнители из Тюмени, ДНК "Строитель". Будем ждать в гости артистов из Тобольского района", – сказал директор центра сибирско-татарской культуры Тобольска Вильдан Якупов.

Выступление пройдет с 16 часов до 19 часов 30 минут. Концерт посвящен Году культурного наследия народов России.

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