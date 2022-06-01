Восемь студентов тобольского филиала ТИУ прошли обучение в центре СИБУРИНТЕХ

| Фото: пресс-служба «ЗапСибНефтехима» | Фото: пресс-служба «ЗапСибНефтехима»

Восемь студентов тобольского филиала Тюменского индустриального университета по направлению "Электроэнергетика" впервые обучились в инновационном центре развития инженерно-технической экспертизы "СИБУРИНТЕХ", сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

Развивающий курс "Релейная защита и автоматика" для будущих электриков и энергетиков провели внутрикорпоративные преподаватели "СИБУРИНТЕХа". Совместно с сотрудниками "ЗапСибНефтехима" они разработали практикум специально для студентов-тоболяков.

Программа включает шесть модулей, в каждом из которых совмещены информационные блоки, лабораторные испытания, практика на промышленном оборудовании. Разработчики курса отмечают, что программа составлена так, чтобы студенты не просто усвоили знания, но и заинтересовались производством. Модули с углубленными практическими кейсами помогают улучшать навыки и компетенции по релейной защите, которые пригодятся в будущем на производстве, а также при подготовке выпускной работы.

По словам главного эксперта учебно-методологического направления СИБУРИНТЕХа Дмитрия Яновича, ценность обучения заключается в возможности применить полученные в вузе теоретические знания на практике.

"Для нас также важно понять, каких навыков им не хватает для успешной работы в будущем на производстве, чтобы восполнить эти пробелы сейчас, на этапе их учебы в вузе. Ценно и общение с преподавателями-практиками, работающими на реальном производстве, - студенты могут перенять их опыт, а наставники стать кураторами при подготовке ребятами дипломных работ", – отметил он.

В завершении курса студенты встретились с энергетиками из службы управления надежностью "ЗапСибНефтехима". Главный итог образовательной программы - целевые направления, которые вскоре могут получить студенты, а затем работу в компании.

Отметим, прежде чем стать участником обучения, студенты прошли серьезный отбор. В числе ключевых критериев были успеваемость, желание развиваться и работать в будущем по профессии.

Сами ребята по итогам обучения отметили интересную подачу информации. Они не только познакомились с оборудованием, но и разобрали с преподавателями конкретные производственные кейсы, лучше поняли задачи, которые стоят перед электриками и энергетиками на производстве.