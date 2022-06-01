Театр "Мимикрия" представит "Сладкие рецептики" на фестивале "Колмаковский пряник" в Заводоуковске

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Игровую программу для всей семьи "Сладкие рецептики" представят актеры театра "Мимикрия" на I историко-гастрономическом фестивале "Колмаковский пряник", который пройдет в Заводоуковске 25 июня.

Начало представления – в 14 часов. "На пряничный фестиваль в Заводоуковск приедут два известных "кондитера" – яркие персонажи театра "Мимикрия". Они сразятся в кондитерском баттле и вместе с юными зрителями будут создавать сладкие конфеты, кейк-попсы, тортики и прочие вкусности. Конфеты не настоящие. Это бутафорский реквизит для игры с публикой", – рассказала директор театра "Мимикрия" Полина Захарова.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, I историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" развернется в Центральном парке в рамках празднования Дня города с 11 до 15 часов. В 11 часов стартует народное шествие "Пряничная сказка". Через полчаса дадут старт гастрономическому конкурсу шеф-поваров Тюменской области, где изготовят пряничный пазл.

В 13 часов 15 минут всех ждут на костюмированный семейный конкурс "Горожанка и горожанин".

На сцене выступят музыкальные группы "Цветень", "Журавушки", "Веселушки" и народный хор "Сибирские зори". Будут работать творческие и интерактивные площадки.

Инна Пахомова