Ишимцев научат распоряжаться деньгами и убеждать на финансовой игре

| Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте | Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте

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Финансовая игра "Денежный поток" пройдет в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) в Ишиме 24 и 25 июня в 17 часов. На встрече ждут всех, кто хочет научится грамотно распределять свой бюджет.

Эксперт Евгений Десятов расскажет, как распоряжаться деньгами, быстро принимать решения, договариваться и убеждать, мыслить как предприниматель, создавать бизнес и управлять им.

Участие бесплатное, регистрация на 24 июня — по первой ссылке, на 25 июня — по второй ссылке.