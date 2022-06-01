Тюменскую инженерную школу "Менделеев" презентовали в Минобрнауки РФ

| Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

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Программу развития инженерной школы "Менделеев" представил Тюменский индустриальный университет Совету по грантам Минобрнауки РФ.

Как сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза, за счет прорывных разработок и создания нового типа инженерной подготовки в интересах высокотехнологичных компаний университет обеспечит вклад в технологический суверенитет, устойчивое экономическое и социальное развитие Российской Федерации.

"Передовая инженерная школа "Менделеев" - ответ ТИУ на вызовы для страны и нефтегазовой отрасли с сохранением задач по достижению национальных целей развития. Наша амбиция — к 2030 году гарантировать замещение 12 критически важных технологий в области транспортировки углеводородов и бурения", - отметила ректор Вероника Ефремова.

Проработка исследовательской прикладной повестки и формирование актуальных образовательных программ школы строится на основе интеграции стратегий высокотехнологичных компаний. Основное ее преимущество - территориальная концентрация ключевых партнеров в УФО. Это дочерние предприятия компаний "Транснефть", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и других, для которых ПИШ - интеллектуальный хаб нефтегазового кластера.

"ПАО "Транснефть" и "Роснефть" поставили школе несколько стратегически-оперативных задач с сохранением глобальных целей ESG-повестки. К примеру, к 2024 году разработать систему заканчивания скважин 4-го уровня и создать негорючие полимерные материалы", - рассказал докладчик, директор департамента внеучебной деятельности ТИУ Дмитрий Новицкий.

Во флагманском подразделении вуза будут реализовываться программы бакалавриата и магистратуры. Абитуриентам станут доступны восемь новых образовательных программ. Кроме того, в ПИШ появятся 20 программ дополнительного образования для переподготовки действующих инженерных кадров и шесть новых научно-образовательных пространств – лабораторий и виртуальных полигонов. 60% времени обучения будет проходить на производстве или в исследовательском коллективе при наставничестве представителей индустрии.

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" стартовал в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.