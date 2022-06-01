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Мастер-классы, лекции и танцы ждут гостей фестиваля "Клевер" в Тобольске

Общество, 09:29 21 июня 2022

из сообщества "Моя территория I Тобольск" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Моя территория I Тобольск" во ВКонтакте (архив)

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Мастер-классы, музыка и танцы ждут жителей и гостей Тобольска на семейном фестивале "Клевер", который пройдет в Аптекарском саду с 25 июня по 20 августа.

"Гости мероприятий проведут время на природе, примут участие в творческих мастер-классах для всей семьи, культурно-досуговых событиях, а также посетят лекции о воспитании детей", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" медиаменеджер Тобольского мультицентра "Моя территория" Маргарита Туман.

Фестиваль откроется 25 июня в 14 часов. Гости смогут создать открытку в стиле Pop-up, попробовать себя в спидкубинге. Также в программе лекция от педиатра Алии Абубакировой.

В зоне отдыха тоболяки могут посидеть на пуфах и перекусить, поиграть в дженгу. Для детей подготовят сладкую вату, аквагрим. Будут работать аниматоры.

Посещение всех мероприятий бесплатно. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# мастер-класс , семья

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