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78 разъяснений по актуальным вопросам получили предприниматели Ишима в Единый день консультаций

Экономика, 11:41 21 июня 2022

t.me/ombudsmanbiz72 | Фото: t.me/ombudsmanbiz72

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78 разъяснений по актуальным вопросам получили предприниматели Ишима на Едином дне консультаций. Мероприятие впервые прошло в рамках межмуниципального совета по развитию предпринимательства.

"Получая обратную связь от бизнеса, я вижу, что такой новый формат общения позволяет своевременно получить ответы на волнующие вопросы, предотвратить возможные негативные последствия и, как следствие, улучшить инвестиционный климат района и региона в целом. Радует, что данное мероприятие находит отклик у предпринимательского сообщества", - подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.

Напомним, что на ишимской площадке предприниматели обсудили развитие инвестиционного и туристического потенциала территорий, поделились лучшими муниципальными практиками.

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# Единый день консультаций , Ишим , предприниматели

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