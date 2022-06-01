78 разъяснений по актуальным вопросам получили предприниматели Ишима в Единый день консультаций

| Фото: t.me/ombudsmanbiz72 | Фото: t.me/ombudsmanbiz72

Далее в сюжете В Тюменской области ждут инвесторов для производства сапропеля

78 разъяснений по актуальным вопросам получили предприниматели Ишима на Едином дне консультаций. Мероприятие впервые прошло в рамках межмуниципального совета по развитию предпринимательства.

"Получая обратную связь от бизнеса, я вижу, что такой новый формат общения позволяет своевременно получить ответы на волнующие вопросы, предотвратить возможные негативные последствия и, как следствие, улучшить инвестиционный климат района и региона в целом. Радует, что данное мероприятие находит отклик у предпринимательского сообщества", - подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.

Напомним, что на ишимской площадке предприниматели обсудили развитие инвестиционного и туристического потенциала территорий, поделились лучшими муниципальными практиками.