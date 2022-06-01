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Предприниматели Тюменской области обсудят инвестиционное развитие районов в Ишиме

Экономика, 11:03 20 июня 2022

департамент инвестиционной политики ТО | Фото: департамент инвестиционной политики ТО

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В Ишиме стартовал II межмуниципальный совет по развитию предпринимательства в новом Дворце культуры 20 июня. В нем примут участие все муниципалитеты региона, сообщает департамент инвестиционной политики региона в своем Telegram-канале.

Предприниматели обсудят развитие инвестиционного и туристического потенциала территорий, поделятся лучшими муниципальными практиками. Кроме того, презентуют действующие проекты.

Бизнесмены смогут получить правовые разъяснения на организованном в рамках работы совета Едином дне консультаций. На их вопросы ответят представители контрольно-надзорных органов региона.

Модератором мероприятия выступит советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева.

Инна Кондрашкина

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# инвестиционные проекты , муниципалитеты , Тюменская область

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