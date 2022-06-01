В вузах Тюменской области стартовала приемная кампания
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Приемная кампания стартовала в вузах Тюменской области 20 июня. Об этом сообщается на сайтах высших учебных заведений.
3 тыс. 634 студента готовы принять в ТюмГУ на первый курс в 2022-2023 учебном году. Из них на бюджет – 1 тыс. 418 человек.
В магистратуру выделено 703 бюджетных места, аспирантами смогут стать 250 молодых ученых.
2 тыс. 306 бюджетных мест на 2022-2023 учебный год выделено для поступающих на бакалавриат и специалитет в Тюменском индустриальном университете.
В Тюменском государственном медицинском университете примут 558 студентов на бюджетные места по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета. В магистратуру – 14 человек.
Тюменский государственный институт культуры на бюджетные места готов принять в бакалавриат 89 студентов, на специалитет - 14 и семь магистрантов.
С правилами приема можно ознакомится на сайтах вузов.
Напомним, что вузам Тюменской области выделено 6,8 тыс. бюджетных мест в 2022 году.