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На Летнем кубке "Формейшн Вера дети" выступят 800 юных танцоров

Общество, 10:08 20 июня 2022

"Формэйшн Вера дети» (архив) | Фото: "Формэйшн Вера дети» (архив)

800 юных танцоров посоревнуются за победу в Летнем кубке "Формейшн Вера дети" в Тюмени 26 июня. Свое мастерство в спортивных танцах продемонстрируют малыши в возрасте от трех до шести лет. Для многих это станет первым выходом на паркет, сообщает департамент спорта Тюменской области.

"Воспитанники школы "Формейшн Вера Дети" исполнят пять танцев: вару-вару, польку, сальсу, медленный вальс и ча-ча-ча. Также запланирован концерт, на который пригласим представителей тюменского образования. Нам хочется, чтобы они смогли полюбоваться этим прекрасным видом спорта. В программу войдут выступления лучших танцевальных коллективов "Формейшн Вера" разных лет", - рассказала руководитель пресс-службы Федерации танцевального спорта Тюменской области София Хайруллина.

Отметим, что в апреле юные танцоры впервые получили свои квалификационные книжки физкультурно-танцевального движения. С этого момента начался их путь в танцевальном спорте. А предстоящий турнир станет одной из первых записей в официальном документе спортивных достижений.

Летний кубок "Формейшн Вера дети" состоится в ДК "Нефтяник" 25 июня, начало - в 9 часов.

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# дети , кубок , спортивные танцы

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