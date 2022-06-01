Для тюменцев откроют авиасообщение с Томском с 3 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Маршрут Томск - Тюмень открывает авиакомпанией ЮТэйр с 3 июля. Полеты будут совершаться по средам и воскресеньям, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В Томск рейс назначен на 12 часов, из Томска - на 17 часов 50 минут.

"Томск — важный университетский, научный и промышленный областной центр. С июля мы начинаем летать туда из Тюмени и в ближайшее время планируем запустить рейс из Сургута. Прямые рейсы значительно упростят логистику нашим пассажирам, откроют дополнительные возможности для туризма и вахтовых перевозок"", - сказал президент "ЮТэйр-Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.