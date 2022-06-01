Школьников Тюменской области приглашают сняться в интеллектуальном шоу

| Фото: Тюменское время | Фото: Тюменское время

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В июле 2022 года телеканал "Тюменское время" планирует съёмки нового телевизионного интеллектуального шоу "Есть ответ!" для школьников 8-10 классов Тюменской области.

Это уникальная возможность попасть на телеэкраны и показать себя.

"Есть ответ!" - интеллектуальная передача, где участники будут давать ответы на вопросы ведущего в формате квиза и зарабатывать игровые очки. В первом сезоне шоу примут участие школьники юга Тюменской области.

Чтобы принять участие в шоу "Есть ответ!" нужно собрать команду из трех человек, закончить в 2022 году 8-10 класс, быть старше 14 лет, а также подать заявку по ссылке и ждать приглашения на отбор!

Ждите шоу "Есть ответ!" на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения").