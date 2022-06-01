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Тюменские "Нейросказки" представлены в московском центре Вознесенского

Общество, 13:59 17 июня 2022

МТЦ "Космос"

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Театральный эскиз "Нейросказки" от тюменского режиссера Ивана Заславцева представлен в московском центре Вознесенского в рамках проекта "Нейропоэзис". Показы проходят в рамках выставкы "Грезы о молоке. Семиотические исследования к экранизации романа “Мифогенная любовь каст”". Зрителям предлагают сесть в кресло и послушать цифрового гида, сообщает пресс-служба МТЦ "Космос".

Впервые "Нейросказки" поквазали в Тюмени во время "Фиджитал" в "Космос" в июле 2021 года. Нейросеть писала индивидуальную сказку для зрителя на основе типичных для сказок фраз, оборотов и поворотов сюжетов. Создатели: Екатерина Пухова, Тюмень, Наталья Суворова и Анастасия Демакина, Санкт-Петербург.

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"Мы рады, что проект, который появился в "Космосе", неожиданно приобрел второе дыхание в Москве. Это хороший кейс межрегионального сотрудничества, позволяющий тюменским проектам жить дольше и быть доступными для большего количества зрителей", — говорит руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

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