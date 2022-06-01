К вальсу на набережной тюменских выпускников подготовили хореографы "Формейшн Вера"

| Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив)

Выпускники тюменских школ готовились к вальсу на набережной под руководством хореографов центра "Формейшн Вера". Более 700 юношей и девушек закружатся в танце 18 июня, сообщает администрация города.

Праздник начнется в 17 часов с митингов Памяти одновременно на двух площадках — у Вечного огня и у монумента "Прощание".

К 17 часам 30 минутам выпускники спустятся на набережную и займут позиции на танцевальной площадке — от лестницы у моста Влюбленных до подъема к ул. Красина.

К событию подготовились 370 пар — выпускники 11 классов тюменских школ, гимназий и лицеев, а также кадеты Тюменского президентского кадетского училища.

В 2022 году к тюменским ребятам присоединились восемь пар из Шороховской школы Исетского района.

Сопровождать праздник будут тюменские вокалисты, танцоры и музыканты.