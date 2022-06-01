Аким Северо-Казахстанской области встретился с почетным консулом Республики Казахстан в Тюмени

| Фото: акимата Северо-Казахстанской области | Фото: акимата Северо-Казахстанской области

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Вопросы укрепления экономических связей двух соседских регионов и реализации инвестпроектов обсудил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов с почетным консулом Республики Казахстан в Тюмени Владиславом Квасовым.

Как сообщается на официальном сайте акимата Северо-Казахстанской области, в том числе были рассмотрены темы по развитию туризма и высшего образования.

Встреча акима Северо-Казахстанской области с почетным консулом Республики Казахстан в Тюмени состоялась накануне важного события - внеочередного отчетно-выборного съезда Федеральной национально-культурной автономии казахов России, который пройдет в Тюмени 18 июня.

На повестке – избрание нового руководителя всероссийской общественной организации казахов.

В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и религиозных объединений Тюменской области, делегаты региональных национально-культурных автономий казахов и гости из 17 регионов России, в том числе Курганской, Омской, Оренбургской, Новосибирской, Самарской областей, Республик Алтай и Татарстан и других.

Нового главу Федеральной национально-культурной автономии казахов России выберут на съезде в Тюмени путем открытого голосования делегатов сроком на 5 лет.

Федеральная национально-культурная автономия казахов России учреждена в 2007 году. Сейчас центр российских казахов находится в Самарской области. Его основная задача – сохранение этнокультурной самобытности казахов России, содействие укреплению межнационального единства и согласия в обществе.