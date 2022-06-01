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Подкаст о Тюмени с Иваном Крыловым вышел в цикле "Полетим — поглядим"

Общество, 18:20 16 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подкаст о Тюмени цикла "Полетим — поглядим" записала ведущая Юля Купер с шоуменом и совладельцем сети ресторанов 15/86 Иваном Крыловым. Эпизод про город выпущен совместно с авиакомпанией Utair.

Гость рассказал о городе, деревянном зодчестве, отелях, в которых можно остановиться, о мамонте Иваныче.

Отдельно Иван Крылов остановился на гастрономии. "Любому человеку, который приедет в Тюмень, обязательно нужно попробовать сибирскую кухню. Есть некоторые блюда, которые можно найти только здесь. Все нефтяники обожают строганину из муксуна, нельмы, стерляди. Обязательно нужно попробовать суп из лося, вырезку оленя, желательно на гриле. Сосьвинская сельдь — фантастическое блюдо. К нам даже приезжал Первый канал. Сельдь знаменита тем, что ее ловят в одной речке — Сосьва. На 100 граммов рыбы приходится почти 20 граммов белка. Ее не нужно чистить и резать", — сказал Иван Крылов.

Также он рассказал о минеральных источниках. "Оздоравливающий и омолаживающий — фантастические эффекты", - отметил Иван Крылов.

"Когда приехать в Тюмень? В каждом сезоне есть свои прелести. Летом город цветет, гуляет. Но, считаю, в Тюмень надо ехать зимой. В ноябре у нас стартует сезон термальных источников. Огромное количество туристов приезжает сюда именно зимой, чтобы прочувствовать тепло горячих источников. У нас у всех есть слоган: "Холодные снаружи, горячие внутри". Приезжайте в любое время", — добавил Иван Крылов.

Инна Пахомова

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# горячие источники , история

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