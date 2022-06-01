Трехступенчатую систему безопасности используют на боровской птицефабрике

| Фото: Боровская птицефабрика | Фото: Боровская птицефабрика

Многоступенчатую систему биозащиты используют на Боровской птицефабрике Тюменского района. Меры касаются персонала, производственного транспорта, кормов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала главный ветеринарный врач птицефабрики Мария Косицына.

"Мы пересмотрели и ужесточили правила и нормы, разработали новые регламенты по биобезопасности. Для каждого участка свои требования к проходу на производственную территорию. Так, птицеводы и операторы, которые работают с птицей, проходят трехступенчатую систему защиты. При входе на территорию фабрики они надевают спецодежду. Далее, на санпропускнике цеха происходит вторая смена униформы и обработка. Третье переодевание производится на входе в сам корпус. Ранее, они надевали спецодежду только на входе в цех", - уточнила главный ветеринарный врач.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На территорию предприятия без санобработки не проедет ни одно транспортное средство. Для этого оборудованы дезбарьеры. В зоне основного производства дороги разделены на чистые и грязные с цветовой маркировкой. По первым перевозятся только корма, птица и продукция, по вторым – вывозятся отходы производства.

"Корма доставляются бесконтактным способом. Они еще на заводе проходят термообработку, при которой погибают все возбудители вирусных инфекционных заболеваний", - пояснила Мария Косицына.

От диких птиц - возможных переносчиков инфекций - используют звуковые отпугиватели, также на территории регулярно скашивают траву и кусты.

Перед тем, как в птичники заселили кур, корпуса еще раз обработали дезинфекционными средствами.

Напомним, карантин по птичьему гриппу, установленный 13 октября 2021 г. на Боровской птицефабрике был отменен 25 февраля 2022 г. В этом году поголовье птиц и производство промышленного яйца поэтапно восстанавливают. В 2022 г. на птицефабрике планируют получить более 200 млн яиц, а к 2023 – более 700 млн.

Оксана Корнеенкова