Тюменские группы, певцы и диджеи выступят на фестивале Ural music night в Екатеринбурге

| Фото: из сообщества "Музсходка – увидимся у реки" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Музсходка – увидимся у реки" во ВКонтакте (архив)

Тюменские группы, исполнители и диджеи выступят на фестивале Ural music night, который пройдет в Екатеринбурге 24 июня.

На фолк-сцене в саду Вайнера как хедлайнеры выступят тюменские команды Gilead, Aeterna. "На фестивале мы курируем сцену по концепции "Вечер неземных голосов". На ней выступят группы с женским вокалом. На сцене выйдут Just Suzie, Ada D'Arte, Lara Krouts. На сцене от проекта "Мастера Сибири" в ДК "Железнодорожников" выступит команда "Лица хризантем". Также в Екатеринбург из Тюмени отправятся несколько диджеев.

"В начале все ребята подавали заявки. Их поступило более двух тысяч. Около 80 экспертов прослушивали музыкантов. Каждую группу рассматривали не менее пяти экспертов федерального и регионального уровня. После составлялся рейтинг. Первых, кто попали в рейтинговую таблицу, взяли выступать. Кого-то звали хедлайнерами, например, Gilead, "Лица хризантем", – рассказала основатель и руководитель лаборатории для музыкантов M'uzlab и проекта "Музсходка" Сюзанна Иванова.

Ural music night ("Уральская ночь музыки") – крупнейший музыкальный фестиваль России. Всемирно известные артисты и молодые музыканты исполняют свою музыку на улицах для всех. В 2022 году Ural music night пройдет 24 июня. На восьмом по счету фестивале на 100 сценах в Екатеринбурге выступят три тыс. музыкантов из десятков городов России и не только. Ожидается, что мероприятие посетят 300 тыс. гостей. Вход на все площадки бесплатный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова