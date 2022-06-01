Кочевую галерею современного искусства открыли в тюменском СНТ "Ветерок"

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Кочевую галерею современного искусства "Ветерок" художника Константина Рослякова открыли в тюменском СНТ с аналогичным названием. Это экспериментальная площадка для реализации идей современных авторов.

По информации организаторов, на базе галереи пройдут выставки художников из разных городов России, концерты шумовой музыки, разговорные встречи с философами и учеными из разных областей.

"Основная цель галереи — создать экспериментальную базу для реализации проектов художников и концертов экспериментальной музыки. Экспериментальный метод экспонирования и слияние методик взаимодействия с окружающей средой, таких направлений в искусстве как лэнд-арт и арт-энд-сайнс, научит художников и зрителей выходить за рамки геометрического пространства классических галерей, получать новые возможности для восприятия действительности, научит замечать искусство, где оно скрыто", — рассказал организатор галереи "Ветерок" Константин Росляков.

Тему первого сезона "Признаки жизни" открывает выставка Лады Ладной "Внутреннее". Основная идея проекта — наблюдение за живым и его разнообразными переходными состояниями. Автор предлагает пронаблюдать за естественными состояниями ветра.

22 июня пройдет концерт тюменского музыканта cold.ame. 26 июня - открытие выставки арт-группы "Факультет постчеловековедения" под руководством художника Гоши Елаева. 10 июля — открытие выставки Асии Утяшевой. 17 июля - концерт Вити Курцвайля из Екатеринбурга, 22 июля пройдет открытие выставки Маши Фоот. 7 августа - концерт Вити Сафронова. 10 августа откроется выставка тюменской художницы Саши Мельниковой, а 20 августа — выставка Анны Кей из Москвы.

Проект реализуется при поддержке конкурса "Цех" мультицентра "Контора пароходства".

Чтобы попасть в галерею нужно добраться до СНТ на автобусе (маршруты 33, 17к и 17) либо на машине.

Добавим, авторы проекта стали одними из победителей конкурса "Цех" тюменского мультицентра "Контора пароходства". Реализация галереи стала возможна благодаря поддержке в размере 200 тысяч рублей.