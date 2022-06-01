Мастер спорта Денис Абышев обучил детей футбольным трюкам

| Фото: Молодая гвардия | Фото: Молодая гвардия

24 воспитанника социального центра реабилитации детей в п. Борки научились футбольным финтам у мастера спорта и бывшего члена сборной России по мини-футболу Дениса Абышева.

Встреча прошла в преддверии Дня футбола, сообщает "Молодая гвардия" во ВКонтакте.

Тренер рассказал о технике выполнения трюков и показал элементы на практике. После обучения команды участников провели товарищеский матч. Лучшие игроки получили от мастера спорта памятные подарки.