  • 20 июня 202220.06.2022понедельник
  • USD56,7101
    EUR59,3299
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ялуторовчане и гости города узнают рецепт приготовления печенья от фабрики "Далматово"

Общество, 09:46 20 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете На Летнем кубке «Формейшн Вера дети» выступят 800 юных танцоров

Ялуторовчане и гости города узнают, как готовят печенье. На кондитерской фабрике "Далматово" проведут несколько экскурсий в День города 25 июня.

Во время знакомства с производством посетители узнают об истории предприятия, что выпускают кондитеры и как устроена работа современной фабрики.

Организаторы обещают яркие впечатления и сладкие подарки. Начало в 13 часов 25 июня по адресу: Ялуторовск, ул. Луговая, 57.

Записаться на экскурсии и уточнить информацию можно по телефонам: 8 (345) 228-38-91, 8-922-263-39-51.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Далматово , печенье , туризм

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:41 20.06.2022ЕГЭ по информатике в Тюменской области сдадут 1257 выпускников
10:30 20.06.2022На Эльбрусе развернули флаг Тюменской области
10:19 20.06.2022Небольшое похолодание и дожди придут в Тюмень в середине недели
10:08 20.06.2022На Летнем кубке "Формейшн Вера дети" выступят 800 юных танцоров