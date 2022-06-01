Ялуторовчане и гости города узнают рецепт приготовления печенья от фабрики "Далматово"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Ялуторовчане и гости города узнают, как готовят печенье. На кондитерской фабрике "Далматово" проведут несколько экскурсий в День города 25 июня.

Во время знакомства с производством посетители узнают об истории предприятия, что выпускают кондитеры и как устроена работа современной фабрики.

Организаторы обещают яркие впечатления и сладкие подарки. Начало в 13 часов 25 июня по адресу: Ялуторовск, ул. Луговая, 57.

Записаться на экскурсии и уточнить информацию можно по телефонам: 8 (345) 228-38-91, 8-922-263-39-51.