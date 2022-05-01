Вузам Тюменской области выделено 6,8 тыс. бюджетных мест

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопросам организации приемной кампании в 2022 году была посвящена первая прямая линия "Единой России" с ректорами вузов, директорами школ, старшеклассниками и их родителями со всей страны.

Они смогли напрямую обратиться к координатору направления народной программы партии "Современное образование и передовая наука", председателю комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, первому зампреду комитета Госдумы по науке Александру Мажуге, министру науки Валерию Фалькову, замминистру образования Дмитрию Афанасьеву и руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву.

Валерий Фальков сообщил, что в этом году в вузах беспрецедентное количество бюджетных мест — 580 тыс. Больше всего — медицинских, педагогических и инженерных. Также создано еще 30 тыс. бюджетных мест в магистратуре. В свою очередь Александр Мажуга напомнил, что количество бюджетных мест было увеличено по поручению президента и при поддержке "Единой России". Дополнительно выделено 45 тыс. мест.

Региональный координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа" Андрей Артюхов отметил, что в этом году высшим учебным заведениям региона выделено 6 тыс. 894 бюджетных места, из них для поступления по программам бакалавриата – 4 тыс. 546, специалитета — 1 тыс. 099 и магистратуры— 1 тыс. 249.

"Количество бюджетных мест с распределением по специальностям и направлениям подготовки для вузов устанавливается министерством с учетом потребности региона в специалистах с высшим образованием. Ежегодно вузам Тюменской области министерством науки и высшего образования РФ выделяется около 7 тысяч бюджетных мест", – сказал он.

К началу приемной кампании при поддержке "Единой России" был усовершенствован суперсервис "Поступление в вузы онлайн", сообщил Валерий Фальков. Огромное количество выпускников школ смогут подать через портал госуслуг документы для поступления. Сервис позволяет реализовать особые права — для абитуриентов в электронном виде это можно будет учесть.

Отдельно на прямой линии остановились на участии в приемной кампании выпускников из Донецкой и Луганской народных республик, беженцев и соотечественников.

"Все интересы этих ребят мы тоже учли. Госдума и правительство пошло навстречу, соответствующие поправки в закон были приняты. Если у них есть желание поступить в вуз, в наших порядках это учтено", — рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.