Высший пилотаж покажут на конкурсе профмастерства трактористы Тюменской области

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

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Участники областного смотра-конкурса "Лучший тракторист-машинист" продемонстрируют мастерство на площадке в с. Киево Ялуторовского района 24 июня, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Профессионалы докажут, что и на большом поле можно сделать идеально ровные борозды глубиной до 20 сантиметров и без нареканий пройти "змейку" на тракторе с прицепом. В конкурсной программе – вспашка поля, фигурное вождение, тест-драйв и выставка сельскохозяйственной техники.

Насыщенная программа ждет не только конкурсантов. В этот день гости смогут познакомиться с русским, казачьим, татарским, казахским, зырянским национальными подворьями. Или поучаствовать в состязаниях по армрестлингу, поднятию гирь, выполнить нормативы ГТО. А еще организаторы подготовили концерт, организовали чайхану и сувенирную лавку.