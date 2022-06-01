Сильнейший атлет России и мира приедет на экстремальный турнир в Тобольск

| Фото: ОО "Федерация силового экстрима" (архив) | Фото: ОО "Федерация силового экстрима" (архив)

Сильнейшие атлеты выступят на V Всероссийском открытом турнире по силовому экстриму "Самый сильный человек Тюменской области" на Кубок РОО "Защита Отечества", который пройдет в Тобольске 25 июня. Начало — в 14 часов.

Впервые состязания развернутся на площадке тематического парка "Тобол" (ул. Ленина, 175). Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" один из учредителей и основателей, президент Федерации силового экстрима Тюменской области Хусаин Арангулов, участие примут 6-8 атлетов.

На первом этапе спортсменов ждет лог-лифт — поднятие бревна. На втором им предстоит пронести на 20 м коромысло с грузом весом 320 кг. Третий этап — выполнение упражнения "прогулка фермера", подразумевающее прохождение с грузом в 130 кг. Затем атлеты должны удерживать молот весом 32 кг двумя руками перед собой на время. На заключительном, пятом, этапе необходимо выполнить становую тягу автомобиля на максимум с увеличением веса на выбывание. Стартовый вес — 280 кг.

Зрители тоже смогут показать свою силу, приняв участие в отдельных испытаниях.

"Все упражнения очень тяжелые, особенно первый, третий и пятый этапы. Первый турнир мы провели в 2017 году. В нем победу одержал сургутский богатырь Максим Гамецкий с отрывом в полбалла от тоболяка Александора Зинца. Александр Зинец завоевал титул в 2018, 2019 годах, сейчас он обладатель титула "Самый сильный человек Тюменской области". В 2020 и 2021 годы состязания не проводили из-за пандемии, сейчас любимый горожанами турнир возвращается", — сказал Арангулов.

На событие ждут самого сильного человека Курганской области, сильнейшего атлета России Петра Бухонова. Также гости смогут увидеть выступления сильных атлетов из Сургута Максима Гамецкого и Александра Абдурахманова. Из Мегиона приедет профессиональный атлет силового экстрима, сильнейший атлет России и мира Валерий Савин.

Соревнования состоятся в рамках празднования 435-летия Тобольска. Отметим, 25 июня в городе запланирована обширная программа. Торжества развернутся на 15 площадках. Празднование Дня города завершится выступлением Олега Газманова и фейерверком.

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Инна Пахомова