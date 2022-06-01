104 кадета получили аттестаты об окончании Тюменского президентского кадетского училища

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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104 кадета получили аттестаты об окончании Тюменского президентского кадетского училища. 23 из них окончили учебное заведение с отличием и золотой медалью.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Желаю вам, чтобы, как бы ни сложилась ваша судьба, вы смогли пронести через всю свою жизнь настоящую мужскую дружбу, кадетское братство. Будьте уверены в себе, твердо идите к намеченной цели. Верю в ваши силы!" - написал глава региона.

Аттестаты выпускникам Тюменского президентского кадетского училища вручили Александр Моор и полпред Владимир Якушев.

Всего в ТПКУ обучаются 753 кадета с разных уголков России.