Обновленные тюменские коллекторы будут работать не менее полувека

| Фото: пресс-служба «Росводоканала Тюмень» | Фото: пресс-служба «Росводоканала Тюмень»

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Восстановленные сети канализации на улицах Харьковской, в районе улиц Новосибирской и Пермякова в Тюмени будут служить не менее полувека. Реконструкция изношенных сетей канализации, сообщает пресс-служба "Росводоканала Тюмень", проводится с помощью современной технологии санации методом спиральной навивки.

Спирально-навивной SPR EX метод восстановления трубы является исключительной бестраншейной технологией для санации канализационных, ливневых трубопроводов круглого сечения и промышленных водоводов.

За одну ночь специалисты навивают от 50 до 150 метров сети, а затем расстояние между старой и новой трубами для прочности заполняется бетоном. После реновации обновленный коллектор прослужит не менее полувека.

Таким методом будет восстановлено около 500 метров сети диаметром 1200 мм под улицей Харьковской и в районе улиц Новосибирской и Пермякова.

"Чтобы избежать повреждений сетей, работаем на опережение: проводим телеинспекцию и там, где видим риски, незамедлительно приступаем к ремонту, - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева. - На Пермякова и Харьковской, учитывая транспортную загруженность, применили метод санации, который позволяет проводить восстановительные работы в ночное время без ущерба благоустройству".

Технологии, которые использует в работе "Росводоканал Тюмень", позволяют проводить замену и восстановление сетей, не ограничивая услуги абонентам. Восстановление методом спиральной навивки проходит незаметно для горожан. Работы проводит специализированная организация.