Четыре тюменца обратились за помощью в ОКБ № 2 после укуса змеи

| Фото: Областная больница № 4 Ишима | Фото: Областная больница № 4 Ишима

Четыре пациента обратились в токсикологическое отделение Областной клинической больницы № 2 по поводу укуса змеи с начала нынешнего лета.

Пожилой мужчина пострадал во время сбора грибов. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Помощь токсикологов потребовалась ребёнку, который тоже пострадал от укуса змеи. В настоящее время маленькому пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь в реанимации. Дети переносят отравление ядом сложнее взрослых и долгое время могут нуждаться в интенсивной терапии.

Врачи предупреждают, что яд гадюки очень токсичен и опасен. Как отмечают специалисты, чаще всего змеи кусают за руки и за ноги. Защитить их поможет закрытая обувь и длинная палка. Поэтому прежде, чем сорвать гриб или начать собирать ягоды, врачи рекомендуют с помощью палки исследовать территорию. Шум от этого действия спугнёт змею.

Если гадюка всё же укусила, специалисты советуют сохранять спокойствие. Паника, по словам руководителя экстренной службы ОКБ № 2 Антона Терёхина, провоцирует всплеск адреналина в крови и яд при этом всасывается быстрее.

"Не прижигайте ранку, не надрезайте место укуса и не старайтесь самостоятельно удалить из неё яд. Через раны и микротрещины на слизистой рта он быстрее распространится по организму и причинит гораздо больше вреда. Жгут тоже накладывать нельзя", – предупреждает он.

Лучше зафиксируйте повреждённую конечность в неподвижном положении и охладите её, приложив мокрую чистую ткань, например, носовой платок. Это замедлит распространение яда. Обязательно пейте много воды или другой жидкости, что поможет снизить интоксикацию.

Ранку лучше обработать антисептиком. Если с собой есть антигистаминные препараты, можно принять в дозировке, соответствующей возрасту. И как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью. Если нет сил добраться до больницы самостоятельно, вызывайте скорую – с мобильного телефона по номеру 103.