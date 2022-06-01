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Дмитрий Сухарев стал руководителем Центрального районного суда Тюмени

Общество, 14:52 21 июня 2022

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

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Дмитрий Сухарев назначен на должность руководителя Центрального районного суда г. Тюмени. Указ о наделении полномочий на шестилетний срок подписал президент России Владимир Путин, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Коллективу нового руководителя представил председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов.

Дмитрий Сухарев родился 22 декабря 1985 года в г. Абай Карагандинской области Казахской ССР. В 2008 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция", затем проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Имеет стаж работы по юридической специальности более 13 лет. Стаж работы в качестве судьи - пять лет. Трудовую деятельность начал в 2010 году. С мая 2010 года по декабрь 2016 года работал в органах прокуратуры Тюменской области. Работал в должности судьи и заместителя председателя Ленинского районного суда г. Тюмени.

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# назначение , Центральный районный суд

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