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Загородный лагерь для детей с ментальными нарушениями организуют в тюменском центре

Общество, 15:25 21 июня 2022

предоставлено ТРАНБО "Отрой мне мир" | Фото: предоставлено ТРАНБО "Отрой мне мир"

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Первая смена для детей с ментальными нарушениями и аутизмом завершилась в центре отдыха и оздоровления "Дружба — Ямал" в Тюмени. В течение шести дней ребята проживали на территории загородного лагеря без родителей, но с индивидуальными консультантами, сообщила ИА "Тюменская линия" специалист ТРАНБО "Открой мне мир" Татьяна Хоперия.

"На смене побывали 11 детей. В программе были зарядка и поднятие флага, обсуждение итогов дня, вечерний костер с песнями, играми и танцами. Были и главные активности дня — выход на горячие источники, шоу талантов, кинопоказы, тематические дискотеки, поход. В последний день лагеря ребята выступали для родителей на сцене", — рассказала она.

Организаторы отмечают, что, отдыхая, дети получают позитивный опыт социализации с поддержкой всегда доступных взрослых.

Организация "Открой мне мир" проводит спортивно-оздоровительные смены для детей седьмой год. Летний инклюзивный загородный лагерь стал частью проекта "Рабочая модель социальных производственно-интеграционных мастерских". Он осуществляется при поддержке благотворительного фонда "Абсолют-помощь" и при софинансировании благотворительного фонда "Вклад в будущее".

Еще одна летняя смена в загородном лагере для детей с ментальными нарушениями и аутизмом запланирована на август.

Влада Нерадовская

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# аутизм , детские лагеря

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