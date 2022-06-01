Запуск газопровода в Ярковском районе позволит подключить к газу почти 300 домов поселка Молодежный

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 300 семей п. Молодежный в Ярковском районе получат голубое топливо благодаря строительству нового газопровода. Ввод объекта, возведенного в рамках программы догазификации, состоялся 21 июня.

Как отметил на торжественном мероприятии заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, это по-настоящему знаменательное для жителей населенного пункта событие.

"В поселок Молодежный пришел сетевой газ, а значит появилась возможность повысить уровень жизни населения. Кроме того, теперь у поселка повысится инвестиционный потенциал, потому что газ - это самый конкурентный вид топлива. Уверен, что Молодежный станет еще одной точкой роста на карте Ярковского района", - сказал он.

В настоящее время в поселке проживают 450 человек. Вячеслав Вахрин добавил, что в ближайшие несколько лет в Ярковском районе под газификацию и догазификацию попадут еще 33 населенных пункта. Таким образом, будет обеспечена эффективная газификация всего муниципалитета.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Табачук, обращаясь к жителям поселка, подчеркнул, что они получат безопасное, экологичное и доступное топливо.

"Газификация в регионах России продолжается. Практически каждый день один, а то и несколько населенных пунктов получают сетевой газ. И сегодня он пришел в поселок Молодежный. Мы ждем ваших заявок на догазификацию, чтобы обеспечить новый уровень качества жизни", - сказал он.

Отметим, газопровод протяженностью почти 12 км был построен в кратчайшие сроки. Стоимость объекта составила 35 млн рублей. Одной из первых голубое топливо получила многодетная семья Кашкаровых. В 2007 году они получили участок под ИЖС, где построили дом. В 2022 году семья подала заявку на догазификацию, а уже 21 июня голубое топливо поступило в их дом.

Всего в поселке Молодежный проживают 450 человек. В Ярковском районе, начиная с 2015 года, построено 55 км газовых сетей для газификации десяти населенных пунктов.

Любовь Голышева