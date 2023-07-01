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Трое тюменцев получили 16 лет тюрьмы за гибель двух людей от контрафактного алкоголя

Происшествия, 17:42 13 июля 2023

ИА "Тюменская линия"

16 лет колонии на троих получили в Тюмени местные жители, признанные виновными в сбыте контрафактного алкоголя, от употребления которого скончались два человека.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, суд установил, что обвиняемые вступили в преступный сговор и с ноября по декабрь 2021 года один из них приобрел не менее восьми бутылок водки марок "Родник Сибири" и "Застолье", содержащие метиловый спирт.

Опасную для жизни продукцию продавали в одном из магазинов Тюмени. Двое покупателей в декабре 2021 года погибли.

Приговором суда двое тюменцев приговорены к шести годам лишения свободы, третий участник преступной группы проведет в колонии общего режима четыре года. Суд удовлетворил также иск в пользу потерпевших - 1 млн 400 тыс. рублей.

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# контрафактный алкоголь , отравление , суд

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