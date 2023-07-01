В Тюменской области специалисты Центра медицины катастроф совершили 110 вылетов за полгода

| Фото: vk.com/okb1tmn | Фото: vk.com/okb1tmn

110 вылетов и 945 выездов совершили специалисты Центра медицины катастроф за полгода. Летом увеличивается количество больных с повышенным артериальным давлением, острым нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда, сообщают медики центра.

В начале июля анестезиолог и фельдшер ТЦМК встретили в тайге Уватского района. 60-летний мужчина потерял сознание. С подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения вертолетом Ми-8 его доставили в сосудистое отделение больницы Тобольска.

Авиаэвакуацией в Перинатальный центр Тобольска из труднодоступной местности Вагайского района доставили беременную женщину с угрозой потери плода. Один полет вертолета Ми-8 сохранил сразу две жизни.

В Ишимском районе под колеса мотоцикла угодил четрехлетний ребенок. На момент прибытия санитарной авиации он находился без сознания. Авиаэвакуация проходила с помощью аппарата ИВЛ. В тяжёлом состоянии сотрудники медицины катастроф доставили ребенка в Тюмень.

"Иногда время для спасения человека идет на минуты. А еще это пора детской беззаботности и активности. Иной раз и не уследить за шустрой ребятней. И все же хотелось бы напомнить родителям быть более бдительными. А наш Центр медицины катастроф как всегда на связи и готов прийти на помощь в любое время", - рассказал руководитель Территориального центра медицины катастроф Тюменской области Евгений Наумов.