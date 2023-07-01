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На окружной дороге Тюмени идут работы в месте размыва моста

Общество, 13:29 14 июля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Дорожные работы ведутся в месте размыва моста на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с федеральной автодорогой Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники дорожного надзора проконтролировали правильность установки временных дорожных знаков и средств организации дорожного движения.

В месте проведения работ установлены знаки поэтапного снижения скорости: 70 км/час - 40 км/час.

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# ГИБДД Тюменской области

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