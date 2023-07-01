В Тюмени в 14 дворах заменили инженерные коммуникации

| Фото: Тюменский водоканал | Фото: Тюменский водоканал

Работы по реконструкции сетей в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий завершает в областном центре Тюменский водоканал. В 14 из 19 дворов инженерные коммуникации уже заменили, сообщает пресс-служба компании.

"До конца июля мы все закончим. Объемы в каждом дворе небольшие: от 50 до 450 метров сетей. Но работать там, где интенсивная застройка всегда тяжело. Каждую неделю на объектах проводим рабочие совещания, в которых участвуют инициативные жители. Всегда учитываем их мнения по озеленению, ограничению движения во дворах и другим вопросам", - говорит начальник производственного отдела "Росводоканал Тюмень" Андрей Огородников.

Самые масштабные работы в этом году проведены на ул. Народной: во дворе дома № 8 заменено 450 метров сетей водоснабжения. Почти столько же водоводов реконструировано на ул. Беляева у домов 23 и 25. Всего за лето во дворах областной столицы заменено около 3,5 км сетей водоснабжения и около одного километра сетей канализации.

После того, как все подземные коммуникации обновлены, за работу принимаются специалисты по благоустройству. Они строят у многоквартирных домов проезды и тротуары, обустраивают парковки, устанавливают детские и спортивные площадки – территория спальных районов становится более комфортной и безопасной.