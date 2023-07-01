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В ночном ДТП под Ялуторовском пострадали пять человек

Происшествия, 12:52 17 июля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять человек, среди которых двое детей, получили травмы в результате ДТП под Ялуторовском. Авария произошла 170 км автодороги Шадринск-Ялуторовск в ночь на 15 июля, сообщает ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, автомобиль Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем MAN. За рулем Chery находилась 19-летняя девушка со стажем вождения около года.

Водитель и 25-летняя пассажирка легковушки получили тяжелые травмы. Также ранены 23-летняя пассажирка и двое детей 3 и 5 лет, ехавшие на заднем сиденье. Дети и их мать проживают в Тюмени, водитель и еще одна пассажирка - жительницы Ялуторовска.

Предварительно, дети перевозились с нарушением, они были пристегнуты ремнями безопасности и адаптерами, но без автокресел. Дети госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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