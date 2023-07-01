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Набережную с частным причалом построят в Тобольске 

Общество, 19:09 17 июля 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Набережная на берегу реки Иртыш станет важным инфраструктурным объектом Тобольска. Ее строительство предусмотрено в мастер-плане туристического каркаса города, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Глава Тобольска Максим Афанасьев отметил: "Мы понимаем, что жить у реки и не иметь к ней доступа — это неиспользование всего потенциала нашего города. У нас не просто река, у нас она судоходная, которая исторически всегда имела возможность осуществлять причаливание плавсредств. В концепте проектируемой набережной — создание частного причала, размещение объектов общественного питания и прогулочные зоны".

Также из-за роста популярности Тобольска среди туристов городские власти подготовили несколько готовых площадок для строительства новых гостиничных объектов.

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# Тобольск , туризм

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