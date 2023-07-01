За проведение фестиваля "Лето в Тобольском кремле" туристический поток увеличился в несколько раз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За дни проведения XIV музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" в 2023 году туристический поток увеличился в несколько раз. Проведено около 500 экскурсий для десятков тысяч человек. Люди приезжают не только восхищаться музыкой, но и узнавать историю Тобольска, рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Фестиваль является очень значимым как для культурной жизни региона, так и для его туристической составляющей. На него съезжается огромное количество туристов. Он стал узнаваемым далеко за пределами Тюменской области. Только в этом году гостями фестиваля стали жители субъектов Уральского федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Новосибирска. За годы проведения в событии поучаствовали 42 тысяч жителей страны. Около 125 тысяч человек просмотрели выступления в режиме онлайн", – уточнила директор департамента.

Она отметила, что за годы проведения фестиваля значительно изменилась его концепция. Из однодневного концерта академической музыки он превратился в настоящий фестиваль - бренд региона.

"Сегодня это многодневное и разножанровое событие, которое включает в себя и современную музыку, и джаз, популярные направления. В нем принимают участие как наши ведущие тюменские коллективы, так и мировые звезды", – сказала Елена Майер.

Бессменным остается место проведения – под открытым небом Тобольска. В 2023 году к событию добавили еще несколько исторических локаций. Тюменские коллективы выступали во Дворце наместника, в церкви Захария и Елисаветы, Тобольском драматическом театре, Доме культуры "Синтез".

В 2022 году фестиваль "Лето в Тобольском кремле" вошел в ТОП-3 Russian Events Award в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства" и включен в национальный календарь событий.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, концерт заслуженного артиста Российской Федерации Леонида Агутина, его группы "Эсперанто" и Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника в рамках XIV музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 15 июля собрал более трех тысяч слушателей.

Песни, которые артист исполнил на фестивале, станут основой совместного альбома с Тюменским филармоническим оркестром.

"Вместе с Тюменским филармоническим оркестром сыграем концерт на "ВТБ Арене" в Москве 29 июля. Также у нас есть грандиозные планы: играть в Санкт-Петербурге, в разных городах Сибири. Хочется нести людям, доброе, вечное. Будем стараться все эти идеи осуществлять", – сказал Леонид Агутин.

Инна Пахомова