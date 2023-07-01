Более трех тысяч человек побывали на концерте Леонида Агутина на фестивале "Лето в Тобольском кремле"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более трех тысяч слушателей собрал концерт заслуженного артиста Российской Федерации Леонида Агутина и Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника. Выступление прошло в рамках XIV музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 15 июля.

Леонид Агутин исполнил свои известные композиции, играл на гитаре. Во время исполнения песни "Остров" многие зрители уже не смогли сидеть на стульях и пошли танцевать перед сценой.

У Леонида Агутина остались исключительно положительные впечатления от концерта. "Когда происходит что-то новое, я волнуюсь за все, что происходит вокруг. И вот я поймал себя на мысли, что волнения почти не было. За мной была такая хорошая гармоничная машина, "подушка безопасности". Я прямо в этом купался, боюсь привыкнуть", – сказал исполнитель.

Отдача от публики была более чем достойной. Леонид Агутин признался, что тяжело переносит большое расстояние до зрителя. Поэтому он "разорвал" его с помощью быстрых композиций. "Песни сделали побыстрее, на улице – похолоднее. Людям хочется погреться, они выходят вперед. Сама собой сокращается дистанция", – сказал певец.

Накануне выступления Леонид Агутин успел посмотреть город. От знакомства с Тобольском он получил большое удовольствие. Отдельное спасибо он адресовал местным врачам. Дело в том, что исполнитель приехал в город заболевшим, но медицинские работники подняли его на ноги.

Для Юрия Медяника концерт стал огромным счастьем, поскольку воплотилась его мечта. "В 1991 году вышел альбом "Босоногий мальчик". С тех времен – мне было восемь лет – я стал поклонником Леонида Агутина. На первый взгляд сочетать эстрадную популярную музыку со звучанием академического, симфонического оркестра, наверное, невозможно, но это только на первый взгляд. Мы стали работать над этим концертом и поняли, что его масштаб грандиозен", – сказал Юрий Медяник.

По его словам, смелые творческие эксперименты, яркие творческие программы, большие фестивали становятся возможными для реализации благодаря поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора, подчеркнул руководитель Тюменского филармонического оркестра.

На завершающий концерт фестиваля "Лето в Тобольском кремле" съехались гости из разных регионов. Заместитель главы региона Андрей Пантелеев отметил, что это мировая практика, когда определенная туристическая локация прокачивается через событийные мероприятия.

"Такие концерты проходят во многих мировых столицах, на уникальных площадках, например, в Колизее. Если посмотреть на картинку, которая создана в 2023 году, мы видим, что площадка стала частью белокаменного Кремля, единым целым с ним. На кадрах с концерта Игоря Бутмана видно, насколько красиво смотрится Тобольск, сцена, с которой льется музыка. Когда мы говорим о симфонической музыке всегда приятно воспринимать ее в исторических местах. В древней столице Сибири – Тобольске – фестиваль проводится на протяжении уже многих лет", – сказал он.

Инна Пахомова