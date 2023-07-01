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Новую школу в районе Плеханово в Тюмени подключили к системе водоснабжения

Общество, 11:18 18 июля 2023

пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

К системе водоснабжения подключили новую школу, расположенную в районе улицы Кремлевской в жилом районе Плеханово в Тюмени. Специалисты "Росводоканал Тюмени" выполнили работы в короткие сроки без ограничения услуг водоснабжения, сообщили в пресс-службе компании.

По словам начальника Калининского участка цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Мурадбега Магомедова, врезку сетей провели под давлением. При переключении обычным способом пришлось бы на сутки ограничить ресурс в десятках жилых домов.

"Современные технологии позволяют нам выполнять работы, не доставляя неудобств горожанам. Кроме того, мы серьезно экономим ресурс, ведь при отключении нужно сначала опорожнить трубу, а перед тем, как возобновить подачу водоснабжения, хорошо промыть все сети", - рассказал он.

Отметим, после того, как новые сети будут промыты и продезинфицированы, чистая вода наполнит систему водоснабжения школы.

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# водоснабжение , Тюмень Водоканал , школа

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