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Тюменским студентам предлагают бесплатную экспедицию на высокогорье Алтая

Общество, 10:46 19 июля 2023

utmn.ru

Экспедиция на Алтай вместе с Антропошколой ТюмГУ пройдет с 26 августа по 5 сентября. Локация - село Кош-Агач, 1 тыс. 700 метров над уровнем моря, территория приравнена к районам Крайнего Севера. Участие – бесплатное, сообщают организаторы.

По данным метеонаблюдений, за последние 60 лет среднегодовая температура повысилась по разным подсчетам от +2 до +3 градусов Цельсия, что является причиной возникновения чрезвычайных ситуаций и рисков природного характера. Цель исследования - адаптация населения, власти и бизнеса к климатическим изменениям на примере сельского поселения Кош-Агач, а также выявления туристического потенциала данного поселения и близлежащих территорий.

Для участия в экспедиции приглашают студентов по трём трекам: медиа-направление, группа полевых исследований, GIS направление.

Для участия в отборе необходимо заполнить гугл-опрос и ждать результатов отбора. Срок подачи документов - 1 августа.

По всем вопросам можете обращаться к Алексею.

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# Алтай , студенты , экспедиция

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