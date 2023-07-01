Дерзкий побег из концлагеря: ишимский автор издал новую книгу о легендарном земляке

| Фото: предоставлено Виктором Калмыковым | Фото: предоставлено Виктором Калмыковым

Книгу о деятельности партизана из Ишима в Бельгии в годы войны презентовал его земляк Виктор Калмыков. "Выстоять и победить!" посвящена ишимцу Михаилу Ольшевскому. Он, как и автор, но в 1939 году, окончил школу № 31 Ишима. К ее 100-летнему юбилею в 2023 году на стене учебного заведения разместили мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны, одном из командиров бельгийского сопротивления.

Писатель подарил по экземпляру своей книги всем городским и школьным библиотекам Ишима. К слову, это шестая книга автора.

В ней речь идет о судьбе бойца, который сражался за Родину, попал в фашистский плен в Бельгии, затем в концлагерь, откуда сбежал в 1943 году.

| Фото: предоставлено Виктором Калмыковым | Фото: предоставлено Виктором Калмыковым

По словам Виктора Калмыкова, заслуживает отдельного рассказа история побега земляка из фашистского плена. Он побывал в нескольких концлагерях, в Эстонии, Литве, Германии, а затем попал в угольные шахты Бельгии, откуда выход был только на тот свет.

Но Ольшевский с двумя товарищами нашел другой путь. Они нырнули в трубу, через которую вместе с водой откачивался на поверхность добытый уголь. Военнопленные не знали, где вынырнут, и вынырнут ли вообще. Судьба сжалилась над беглецами. Они не только спаслись, но и попали к бельгийскому крестьянину-антифашисту. Тот свел их с бельгийскими партизанами, где уже были сбежавшие из плена советские солдаты. Так начался партизанский путь ишимца Михаила Иосифовича Ольшевского.

| Фото: предоставлено Виктором Калмыковым | Фото: предоставлено Виктором Калмыковым

Он организовал партизанский отряд. Был одним из командиров бельгийского сопротивления до сентября 1944 года, когда территорию Бельгии освободили союзные войска. Потом его направили во Францию. Там он охранял с товарищами немецкий лагерь от эсесовцев.

В 1945 году Ольшевский отправился домой. Но непростым оказался обратный путь бывшего военнопленного. Сначала были долгие смершевские проверки в 77 запасном стрелковом полку, по сути - лагере, но уже на родине. Почти через год органы советской контрразведки полностью оправдали офицера, восстановили в звании старшего лейтенанта и уволили в запас.

| Фото: предоставлено Виктором Калмыковым | Фото: предоставлено Виктором Калмыковым

Вернувшись в Ишим, он встал на учет в местном райвоенкомате. Затем поступил на техника-электрика электрических железных дорог в Омский техникум железнодорожного транспорта. Работал в разных уголках страны, потому что специальность была новая, востребованная. Затем электрификация Транссиба привела его в пгт. Мошково, под Новосибирском, где Ольшевский в течение 20 лет проработал в должности начальника Мошковской дистанции контактной сети. Оттуда и ушел на пенсию. Был новатором, в 1964 году стал участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства в Москве.

В Мошково женился, воспитал с женой двух дочерей. Одна из них живет в Беларуси, вторая – в Мошково, на двоих у них четверо детей и восемь внуков. Одна из внучек трудится, как и дед, на железной дороге, дежурной ст. Мошково.

| Фото: предоставлено Виктором Калмыковым | Фото: предоставлено Виктором Калмыковым

В 2000 году указом президента Михаилу Ольшевскому присвоено очередное воинское звание – капитана. Ветеран окончил свой жизненный путь в 2006 году в возрасте 84 лет.

Виктор Калмыков добавил, что книгу помогли издать почитатели его творчества, родная школа и муниципальный грант. А написать - архивные данные, рассказы дочерей и предоставленные ими документы.

Инна Кондрашкина