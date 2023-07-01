Тюменские тхэквондисты отправятся на чемпионат мира в составе сборной России
Спорт, 17:45 19 июля 2023
| Фото: Региональная спортивная общественная организация «Федерация тхэквондо (ИТФ) Тюменской области»
Тюменские тхэквондисты представят Россию на всемирных соревнованиях. Чемпионат и первенство мира пройдут в Казахстане с 19 по 26 августа и соберут более 900 спортсменов из 46 стран.
Как сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Россию представят порядка 200 тхэквондистов, двое из них – тюменцы.
Выступят на всемирных соревнованиях трехкратный призер чемпионатов мира Максим Григоров и его воспитанница Екатерина Жуковская, на счету которой призовые места всероссийских и окружных стартов.
Тюменцы готовятся к состязаниям в составе команды Тюменской области в Сочи. В июне они уже потренировались со сборной России, а в августе поедут на сборы в Москву.