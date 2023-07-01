  • 20 июля 202320.07.2023четверг
  • USD91,2046
    EUR102,4441
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер южный

Эксперт: Новые мировые вызовы привели к глубокой реновации агропромышленного комплекса России

Общество, 12:57 20 июля 2023

expert-club.online

За последние годы российский АПК сделал серьезный технологический рывок, который гарантирует стабильные урожаи и делает возможным планомерный рост показателей. И результат, по оценке кандидата экономических наук Мунира Гафиятуллина ( Республика Татарстан), налицо – за пять лет урожайность зерновых в стране выросла.

"К переосмыслению и глубокой реновации агропромышленного комплекса, как в стране, так и в регионах привели новые мировые вызовы, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Новые реалии диктуют принятие новых госпрограмм, о которых раньше даже не задумывались: это селекция и генетика, цифровизация сельскохозяйственных отраслей, развитие перерабатывающей промышленности, проекты по модернизации технических мощностей, повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости, экологизация производства и комплексное развитие сельских территорий".

Россия сегодня полностью закрывает свои потребности в продовольствии и при этом остается стабилизирующим поставщиком продовольствия в мире, но не в ущерб внутреннему рынку, который является приоритетным. Излишки продовольствия экспортируются, прежде всего, нашим дружественным партнерам. Доля экспорта российского АПК в дружественные страны уже превысила 85%.

Преимущества отечественного сельского хозяйства заключаются в географической диверсификации (например, если на юге страны царит засуха, хороший урожай зерновых получается за счет Центра и Поволжья), наличием более 13 млн га неиспользуемой пашни (принята госпрограмма по вовлечению в оборот этих земель), а также наличии огромных запасов пресной воды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# АПК , продовольственная безопасность

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 20.07.2023Замена алюминиевого провода на улицах Тобольска снизит количество отключений света
13:52 20.07.2023В экопарке "Затюменский" появятся новые спортплощадки и амфитеатр
12:57 20.07.2023Эксперт: Новые мировые вызовы привели к глубокой реновации агропромышленного комплекса России
12:46 20.07.2023Генератор и маскировочные сети передали жители Ишима землякам в зону СВО