Эксперт: Новые мировые вызовы привели к глубокой реновации агропромышленного комплекса России

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За последние годы российский АПК сделал серьезный технологический рывок, который гарантирует стабильные урожаи и делает возможным планомерный рост показателей. И результат, по оценке кандидата экономических наук Мунира Гафиятуллина ( Республика Татарстан), налицо – за пять лет урожайность зерновых в стране выросла.

"К переосмыслению и глубокой реновации агропромышленного комплекса, как в стране, так и в регионах привели новые мировые вызовы, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Новые реалии диктуют принятие новых госпрограмм, о которых раньше даже не задумывались: это селекция и генетика, цифровизация сельскохозяйственных отраслей, развитие перерабатывающей промышленности, проекты по модернизации технических мощностей, повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости, экологизация производства и комплексное развитие сельских территорий".

Россия сегодня полностью закрывает свои потребности в продовольствии и при этом остается стабилизирующим поставщиком продовольствия в мире, но не в ущерб внутреннему рынку, который является приоритетным. Излишки продовольствия экспортируются, прежде всего, нашим дружественным партнерам. Доля экспорта российского АПК в дружественные страны уже превысила 85%.

Преимущества отечественного сельского хозяйства заключаются в географической диверсификации (например, если на юге страны царит засуха, хороший урожай зерновых получается за счет Центра и Поволжья), наличием более 13 млн га неиспользуемой пашни (принята госпрограмма по вовлечению в оборот этих земель), а также наличии огромных запасов пресной воды.