Более 9 тысячи человек улучшат условия проживания в Тюменской области до конца 2023 года

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Тюменская область, используя современные инструменты комплексного развития территорий, и привлекая средства инвесторов из частного бизнеса, сумела досрочно выполнить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

"Интересный консорциум, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Хорошо запланированная и подготовленная работа команды главы региона дала отличный результат, долгожданное жилье получили более девяти тысяч жителей области".

Программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, изначально планировали завершить к 1 сентября 2025 года. Ее исполнение сделали быстрее практически на один год и восемь месяцев, сообщил губернатор Александр Моор в ходе рабочей поездки в Викуловский район.

По программе должны были расселить 145 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Губернатор отметил, что в регионе есть муниципалитеты, в которых программа была завершена досрочно. В Викуловском районе не осталось аварийных домов. Есть пять помещений, непригодных для проживания. Для их жильцов уже приобретены квартиры в новом трехэтажном доме на ул. Автомобилистов, который сдадут в эксплуатацию в конце августа.

"За счет средств регионального бюджета мы продолжаем расселять аварийное жилье в муниципалитетах, которое было признано таковым после 1 января 2017 года. На этапе формирования нового трехлетнего бюджета подходим к программе следующих пяти лет. В нее включат все дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2022 года", — сказал Александр Моор.

Программа получается большой: это почти 113 тыс. кв. метров, больше 6 тыс. людей улучшат свои жилищные условия. Значительная часть этого жилья находится в Тюмени и Тюменском районе. Используя современные инструменты комплексного развития территорий, привлекаются средства инвесторов, чтобы расселять многоквартирники. В сельских поселениях программу реализуют за счет средств бюджета.