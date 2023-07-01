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Эксперт оценил масштабы развития Тобольска как туристического центра

Общество, 11:51 18 июля 2023

admtyumen.ru

Внимание губернатора Тюменской области Александра Моора к развитию Тобольска заслуживает уважения. Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, комментируя итоги рабочей поездки губернатора в Тобольск.

Город Тобольск, по его словам, заслуженно считается "отцом городов сибирских".

"Именно отсюда началось массовое освоение Сибири, - пояснил Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Должное внимание Тобольску со стороны губернатора Тюменской области Александра Моора заслуживает уважения, а выделенные за 20 лет средства на развитие и восстановление архитектурных сооружений впечатляют".

Говоря о сохранении историко-культурного наследия в Тобольске, глава региона напомнил, что с 2003 года в реставрацию архитектурных памятников было вложено в общей сложности более 10 миллиардов рублей. В настоящее время рост туристической привлекательности древней столицы Сибири дает синергетический эффект – интерес к возрождению и использованию памятников истории и культуры проявляют и частные инвесторы.

Александр Моор подчеркнул, что к качеству благоустройства предъявляются самые строгие требования. За тем, чтобы подрядчик добросовестно выполнил все работы, внимательно следят не только областные и муниципальные власти, но и общественность.

"Это наш региональный стандарт. Проекты благоустройства общественных пространств в Тюменской области реализуются только с учетом мнения людей. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы все, что было заявлено на этапе обсуждения с жителями, было выполнено в полном объеме и с хорошим качеством", – заявил губернатор.

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# Александр Моор , Тобольск

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