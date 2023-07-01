Летний труд, по оценке эксперта, дает школьникам бесценный опыт

| Фото: отряды-мэра.рф | Фото: отряды-мэра.рф

Летнее трудоустройство старших школьников – это возможность приобрести не только определенную финансовую самостоятельность, но и бесценный опыт. В первую очередь – начать формировать или тренировать мягкие навыки, так называемые "гибкие" компетенции или soft skills, применимые во множестве профессиональных областей.

Это отметила эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, комментируя ход трудового лета школьников Тюмени.

"К такому опыту относятся коммуникационные навыки – умение устанавливать контакт и организовывать диалог с разными людьми, убедительно говорить и уметь слушать и слышать, презентовать себя, свои идеи, - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Работа в команде, обладание эмоциональным интеллектом, умения устанавливать связи и позиционировать себя в коллективе, навыки саморегулирования - стрессоустойчивость, адаптивность к меняющимся условиям, способность учиться и управлять своим временем".

В Тюменской области временную работу при содействии кадрового центра "Работа России" нашли 7 тыс. 430 подростков.

Ребята трудились в школах, учреждениях дополнительного образования, спорта, на предприятиях внебюджетной сферы. Среди самых популярных вакансий у подростков - помощник младшего воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, помощник рабочего по уходу за животными.